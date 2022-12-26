Более 500 игрушек обнаружили дома у москвича, воровавшего детские товары ради коллекции

Столичные правоохранители задержали мужчину, который ради пополнения своей коллекции воровал игрушки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Предварительно установлено, что злоумышленник в разные дни дважды приходил в сетевой магазин, расположенный на Таллинской улице, и, не оплатив товар, выносил его. Во время очередного криминального вояжа в торговую точку мужчину остановили сотрудники службы безопасности и вызвали стражей правопорядка. Прибывшие правоохранители досмотрели подозреваемого и обнаружили в его сумке неоплаченный товар. Общий материальный ущерб, причинённый организации, составил более 14 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейские нашли свыше 500 игрушек, в том числе кукол, плюшевых животных и машинки. По словам задержанного, детские изделия он похищал для своей коллекции.

По денному факту возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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