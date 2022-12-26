Полсотни Дедов Морозов спустились с крыши к пациентам Морозовской детской больницы Москвы

Сказочный десант Дедов Морозов высадился с крыши корпусов Морозовской детской городской клинической больницы Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале медицинского учреждения.

«50 отважных спасателей в костюмах Зимних Волшебников и 10 румяных Снегурочек порадовали детишек. Спускался отважный десант под легендарные новогодние хиты в исполнении оркестра Снеговиков», – говорится в сообщении.

В больнице уточнили, что в бородатых волшебников переоделись спасатели Пожарно-спасательного центра, Московской городской поисково-спасательной службы и Московского авиационного центра, а в Снегурочек – психологи Пожарно-спасательного центра города Москвы.

Десант высадился в Морозовской больнице в шестой раз в рамках девятого фестиваля «Зима в Морозовке».

Москва, Андрей Дорофеев

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