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Вторник, 27 декабря 2022, 10:17 мск

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Московские таможенники оформили ввоз почти 140 тысяч новогодних елок

Фото: пресс-служба ФТС России

Столичные таможенники оформили ввоз почти 140 тысяч импортных новогодних деревьев. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«Более 137 тысяч новогодних ёлок оформили московские таможенники. В Московском центре электронного декларирования выпустили декларации на 1,8 тыс тонн деревьев, среди которых самыми популярными неизменно стали ель и пихта. Их активно ввозят перед Новым годом в ноябре-декабре», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что таможенники также оформили почти тысячу тонн свежих веток хвойных деревьев и более 22 тонн праздничных украшений.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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