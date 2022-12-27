Столичные аферисты присвоили более 50 млн рублей под видом продажи автомобилей

Полицейские задержали в столице двух аферистов, которые обещали своим жертвам помощь в приобретении автомобилей, ввезенных из-за границы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Сообщники организовали компанию по продаже на территории Российской Федерации автомобилей иностранного производства и разместили в сети интернет рекламу, в которой гражданам предлагалась помощь в покупке машин за пределами страны. Желающим предлагалось обращаться в офис фирмы, расположенный на территории Северо-Восточного административного округа Москвы. Там осуществлялась презентация иномарок и уточнялись пожелания клиентов», – говорится в сообщении правоохранителей.

После консультаций с клиентами заключался договор, и они вносили предоплату в размере свыше 1 млн рублей. Денежные средства перечислялись на расчётный счёт организации.

Затем работники фирмы некоторое время поддерживали связь с клиентами, убеждая их, что машина найдена и вскоре будет доставлена в Россию. Однако позже менеджеры переставали отвечать на звонки. Поступающие от покупателей деньги злоумышленники направляли на оплату аренды, рекламы, на счета сторонних организаций и физических лиц, а также часть суммы тратили на покупку элитных автомобилей.

«Полицейскими в паркинге на севере Москвы установлено местонахождение 24 автомобилей, купленных на деньги клиентов. Обнаруженные машины изъяты», – добавили в МВД.

По предварительным данным, общий ущерб, нанесенный 50 потерпевшим, превысил 50 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Предполагаемый организатор преступной схемы заключен под стражу, его сообщнику избран домашний арест.

Москва, Андрей Дорофеев

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