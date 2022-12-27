Символ памяти и благодарности: «Ржев» Евгения Пригожина и местный мемориал привлекли в город почти 4 миллиона туристов

Подсчитано, что за время работы Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, его посетили более 3,8 миллиона человек. Патриотические акции, выставки, концерты и другие праздничные мероприятия стали обычным делом в городе, про который раньше старались лишний раз не упоминать учебники истории.

Огромное количество туристов посетили Ржев за последние три года. Местный мемориал Советскому солдату является частью московского Музея Победы, но в России он известен едва ли не больше своего старшего коллеги. Открытый летом 2020 года при непосредственном участии президентов России и Республики Беларусь огромный бронзовый красноармеец, чья шинель превращается в стаю журавлей, уже стал одним из символов нашей страны. Неудивительно, что в этом году его изображение появилось даже на самой ходовой отечественной денежной купюре – сторублёвке. Памятник посвящён погибшим советским воинам, которых в Тверской области полегло больше миллиона. А ведь в советское время про сражения на этой земле старались даже не вспоминать – слишком большой ценой далось удержание здесь фашисткой армии. И обет молчания давали не только историки, но и люди искусства. Только в 1991 году вышла одна из первых повестей, посвящённых ржевской битве – «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьева. Автор сам прошёл бои местного значения, поэтому стремился рассказывать только то, чему сам стал свидетелем. А после этой книги опять десятилетия тишины.

Кард из кинофильма «Ржев»

Уже в 2019 году петербургский предприниматель Евгений Пригожин добился того, чтобы это произведение экранизировали на большом экране. Дело в том, что его дед Евгений Ильич Пригожин командовал ротой подо Ржевом, и даже попал на страницы Кондратьева. Предприниматель хотел, чтобы о вкладе в войну мужиков, погибавших и побеждавших подо Ржевом, знала вся страна. Фильм «Ржев» Игоря Копылова рассказывал не про все долгие месяцы сражений в Тверской области, он сконцентрирован вокруг одного боя, в ходе которого красноармейцы выбили немцев из деревни и пытались её удержать. Но это кино красноречиво повествовало про ту стойкость и беспримерное мужество, с которыми наши предки отстаивали родную землю. Душевный и жёсткий фильм, наконец, чётко обозначил важность этого города в истории Великой Отечественной войны. Ведь благодаря многочисленным жертвам советских воинов, фашистов удалось удержать на этой территории и не дать им перебросить силы под Сталинград, где ковалось начало победного шествия всей Красной Армии. Открытый через полгода величественный памятник только подчеркнул важность этого подвига.

– Мемориал Советскому солдату – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом, – рассказал глава Тверской области Игорь Руденя.

Более 3,8 миллиона посетителей менее чем за три года – наглядное подтверждение того, что люди помнят и чтут жертвы наших дедов. Огромная популярность мемориала подталкивает сотрудников встречать посетителей даже в новогодние праздники. 31 декабря филиал Музея Победы будет работать с 10 до 15:00, а в 2023 году на полный день откроется уже 2 января – он будет встречать гостей с 10 до 18 часов. Напомним, вход в музей можно оплатить по «Пушкинской карте», а их владельцы при покупке до конца декабря могут получить второй билет в подарок.

Москва, Екатерина Попова

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