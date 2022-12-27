«Факторов неопределенности слишком много»: перспективы туротрасли в 2023 году непредсказуемы

Строить прогнозы на 2023 год в туристической отрасли невозможно, поскольку существует слишком много факторов неопределенности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, в этом году турбизнес, несмотря на кризис, показал неожиданные тенденции.

«Обозначились неожиданные, сенсационные тенденции. Их не было ни в один кризисный период за всю современную историю туристической индустрии России. Впервые в кризисный момент доля организованного туризма стала не снижаться, а расти. Во многом этому способствовала стабильность рынка, которую индустрия продемонстрировала в 2020-2021 годах… Если в 2019-2021 годах доля операторов на внутреннем рынке стремилась к 20%, и это только на массовых направлениях, например, черноморском побережье, горнолыжных курортов, то в этом году это уверенные 25%, а в некоторых случаях даже 30%. И это не только массовые направления», – пояснила Ломидзе.

При этом исполнительный директор АТОР отметила, что на выездном рынке доля организованного туризма выросла с 50% в 2019 году до 70-80% в 2022-м при сформировавшейся тенденции отдыхать поближе к дому. «Черноморское побережье, отдых на море – это направление номер один для любого региона. Но люди стремятся выезжать куда-то поближе к дому. В 2022 году такая тенденция укрепилась», – уточнила она.

«Абсолютный рекордсмен в этом году – это Северный Кавказ. Дагестан, который и в 2020-2021 годах показывал положительную динамику плюс 15-20%, в этом году показал плюс 100%. По динамике этот регион побил все рекорды. Черноморское побережье тоже плюс 35-40% в зависимости от сезона и вида отдыха. По итогам года больше 30% динамика на Краснодарский край», – сказала Ломидзе.

По ее оценке, внутри России за этот год было совершено на 10% больше поездок, что вдвое меньше прогнозов. «Прогнозы в начале 2022 года были более радужными: где-то плюс 20%. Что касается количества поездок, по данным Минэкономразвития около 60 миллионов поездок было совершено внутри страны. Будем считать, что эта цифра соответствует действительности, и примерно 25% – это доля туроператорского рынка, в определенной степени – это рекорд», – отметила исполнительный директор АТОР.

Вместе с тем Ломидзе обратила внимание на острую проблему на внутреннем рынке в связи с дефицитом премиального предложения. «Премиальный сегмент в 2022 году не сокращался, несмотря на кризис. Дорогие туры внутри страны и за рубежом – это стабильный кусочек хлеба, который позволял индустрии держаться на плаву даже в самый разгар ограничений. Этот сегмент в этом году настолько увеличился, что даже ощущается дефицит продукта. Не хватает объектов размещения... На наш взгляд, проблема сейчас становится острой», – подчеркнула она.

По оценке эксперта, туристическая индустрия в 2022 году, несмотря «на очередной шок и серьезный удар, довольно стабильно развивалась». «Люди не отказались от услуг по всей цепочке турбизнеса. Это было во многом обусловлено общей экономической ситуацией в стране. И для того, чтобы строить какие-то прогнозы на 2023 год, хотелось бы, чтобы факторов неопределенности было меньше. Сейчас их слишком много», – пояснила Ломидзе.

«Тактически задача спокойно отработать зиму. Прогнозы какие-то по потокам, ценам делать довольно сложно. По прогнозам, инфляция у нас должна уменьшаться в следующем году, не очень понимаю, как это будет происходить, но при этом доходность у людей падает. Это факт. Поэтому я бы прогнозы на 2023 год не рискнула сейчас делать. Более того, если кто-то вам будет говорить, что у нас будет происходить летом 23 года со спросом, то можно этого человека «далеко и надолго…», потому что это невозможно», – заключила Ломидзе.

Москва, Мария Соколова

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