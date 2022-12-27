Суд рассмотрит дело пособника заказного убийства директора московского завода

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя столицы, обвиняемого в пособничестве убийству по найму, совершенному 18 лет назад. Об этом сегодня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что обвиняемый в 2004 году получив от заказчика, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 20 тысяч долларов США и указание об убийстве генерального директора ОАО «Завод нестандартного оборудования», а также информацию о месте его жительства и работы, предложил своему знакомому за денежное вознаграждение стать исполнителем преступления», – говорится в сообщении.

В свою очередь исполнитель привлек к совершению убийства своего знакомого, вместе с которым 16 июня того же года, когда потерпевший приехал в гараж во дворе дома на Клинской улице, они стали его душить. При этом один из нападавших нанес жертве два удара ножом в грудь.

Чтобы скрыть следы преступления исполнители перевезли тело убитого в гараж на Звездном бульваре, где расчленили, упаковав части тела в полиэтиленовые мешки. На следующий день они закопали останки в лесополосе под Мытищами.

«В период с 17 по 22 июня 2004 года обвиняемый лично передал исполнителям обещанное денежное вознаграждение за совершенное убийство», – добавили в прокуратуре.

В 2005 году исполнители преступления приговорены к длительным срокам заключения.

Посреднику тогда удалось скрыться – он находился в международном розыске до марта 2022 года. Теперь его уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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