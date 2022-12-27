Назад в ХХ век: мир вступает в долгосрочный период с актуальностью советского опыта

Реанимация Советского союза в каком бы то ни было виде нереальна, но, как показывает история, возможны самые неожиданные сюрпризы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов сегодня на «круглом столе», посвященном 100-летию создания СССР. По его оценке, сегодня наиболее актуален глобальный запрос на социальную справедливость, который как раз характерен для времени основания распавшегося государства.

«Насколько вообще актуален опыт СССР для современного мира? Мы вступаем в период и, возможно, долгосрочный период мирового развития, когда запрос на социальную справедливость будет не менее, а возможно, даже более артикулированным, чем запрос на индивидуальную свободу. И в этом смысле можно сказать, что мы возвращаемся к началу 20-го века, когда тоже запрос на социальную справедливость был очень высок. Это связано со многими факторами, в том числе, с ограниченностью ресурсов, с пределами потребления, которые выявились, с очень большим социальным неравенством, которое существует между отдельными странами, внутри отдельных стран», – подчеркнул Кортунов.

Вместе с тем, как считает эксперт, принципы социальной организации Советского союза будут актуальны в будущем. «Другое дело, что они будут актуальны с теми коррекциями, которых требует современный этап развития нашего общечеловеческого социума. Если говорить о постсоветском пространстве, то как ни выстраивай систему внешнеполитических приоритетов РФ, но все равно наши ближайшие соседи остаются важнейшим направлением нашей внешней политики. И здесь создание пояса добрососедства вокруг РФ – это стратегическая задача, заменить которую ничего не может. Можно иметь замечательные отношения с Венесуэлой, Южной Африкой, Зимбабве и другими государствами, но это не отменяет необходимости выстраивания, если не братских, то, по крайней мере, конструктивных отношений с ближайшими соседями», – уточнил он.

«Это задача, которая по-прежнему требует своего решения. К сожалению, она сейчас затруднена. Обстоятельства сложились таким образом, что сейчас нам приходится заниматься вопросами, которые, скажем так, не обещают нам быстрых решений. Но, тем не менее, думаю, что в итоге есть логика экономической целесообразности, есть культурные факторы, которые, может быть, в меньшей степени, но продолжают работать. И, наверное, в нынешних условиях какие-то интеграционные процессы, по крайней мере, на части постсоветского пространства будут продолжаться», – считает Кортунов.

Эксперт полагает, что воссоздание Советского союза ни в варианте ЕврАзЭС, ни реального объединения сегодня невозможно. «Если РФ найдет новую модель социально-экономического развития, будет привлекательным образцом для соседних государств, то мы увидим явление, которое можно будет сравнить с развитием Евросоюза вокруг Германии, Франции в 60-х годах прошлого века. Вот будет такой драйвер, локомотив развития, вокруг которого будут группироваться другие государства и таким образом региональный интеграционный проект окажется успешным», – пояснил он.

«Другой вариант заключается в том, что мы сейчас находимся на пороге более масштабных, глобальных изменений, в ходе которых какие-то элементы социального общества, советской организации будут востребованы не только на территории постсоветского пространства, но и на значительно более широкой территории. И это, конечно, возвращает нас к Советскому союзу не Сталина, но Ленина. Конечно, пока все это относится к очень гипотетическим предположениям – сейчас ни та, ни другая модель практически реализованы быть не могут, но в истории возможно все, в том числе, и всякие неожиданности», – заключил Кортунов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»