Последствия украинского кризиса и перспектива воссоздания СССР: Россия рискует получить новые «горячие точки»

Россия рискует получить целый ряд конфликтов на постсоветском пространстве в случае отсутствия победы на украинском фронте, считает главный редактор научно-популярного журнала «Историк» Владимир Рудаков. По его оценке, именно сегодняшнему поколению предстоит решать последствия глупых и преступных решений по развалу великой державы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на «круглом столе», посвященном 100-лению создания СССР.

«За последние 30 лет мы поняли, что свято место пусто не бывает. Те территории, откуда ушло влияние большого Советского союза, постепенно за этот период заполнялись не вакуумом, а противоположными нам смыслами. Мы видели, как из Украины сделали анти-Россию. И такой тренд мы наблюдали в государствах Прибалтики. Если бы не спецоперация на Украине, эта линия продолжала бы развиваться», – полагает Рудаков.

Историк обратил внимание, что на Украине «очень многое стоит на кону». «Кризис, который наблюдаем вокруг Украины в последние годы, для России имеет фундаментальное значение, потому что по его итогам будет очевидно, насколько нам удастся противопоставить стремлению окружить Россию анти-Россиями, противопоставить этому тренду нашу волю, силу, влияние. Поэтому, действительно, тут победа имеет принципиальное значение. Иначе мы можем получить такого же рода сценарии по всему периметру наших границ», – подчеркнул он.

Как считает эксперт, именно это является «важнейшим уроком» постсоветского пространства. «В 1991 году разрушители Советского союза видели все в достаточно розовом свете, что из СНГ вырастет новая конфедерация, что Запад и окружающий мир вообще будет смотреть, сложа руки, как там развиваются интеграционные процессы, будут всячески поддерживать Россию и финансово, и интеллектуально, и стратегически, и геополитически. Все оказалось гораздо сложнее. Мир оказался гораздо более жестко устроен, чем это виделось позднесоветским и первым российским лидерам», – констатировал Рудаков.

«Мы до сих пор живем в ситуации распавшегося Советского союза и пожинаем плоды тех глупых и преступных решений. Поэтому нашему поколению предстоит задача все-таки поставить точку на этом очень негативном тренде, который был задан в конце 80-х – начале 90-х годов и во многом стал причиной распада Советского союза», – считает историк.

По его оценке, говорить о перспективах воссоздания «Советского союза 2.0» можно только в «каких-то фантастических форматах». «У России другая задача. Она была сформулирована как обеспечение доброжелательного внешнего контура, соседей по ее периметру. Россия готова сотрудничать, развивать отношения со странами бывшего Советского союза в экономике, социальной сфере, культурном плане, если эти страны готовы дружественно относиться к ней, не превращаться в анти-Россию, как это случилось с Украиной и рядом других государств. Этот формат, мне кажется, имеет достаточно большие перспективы, если, конечно, вокруг России не будут насаждать режимы, подобные киевскому. В противном случае, на самом деле России не останется другого способа, как воссоздавать некое единое государство», – пояснил эксперт.

«Напомню, что Советский союз возник не сам по себе, не благодаря усилиям Ленина или Сталина. Он возник в результате победы в гражданской войне. Поэтому, если Россию будут подталкивать на такого рода вызовы, то это может закончиться, конечно, возрождением того или иного единого государства. Но цена этого возрождения будет такая, что мало не покажется всем», – заключил Рудаков.

Москва, Мария Соколова

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