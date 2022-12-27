Уважение друг к другу по всей вертикали: Пригожин раскрыл причины эффективности ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал об отличиях ЧВК «Вагнер» от других вооруженных формирований.

Журналисты издания «Век» отметили, что успехи бойцов ЧВК «Вагнер» не вызывает сомнений, поэтому они обратились к Пригожину и попросили раскрыть причины эффективности бойцов, а также назвать их отличие от других формирований.

«Это хорошо управляемая подготовленная структура с уважительным отношением друг к другу по всей вертикали», – цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин ответил на вопрос об успехах ЧВК «Вагнер» фразой российского императора Александра III про союзников России, которые состоят из флота и армии страны.

Москва, Светлана Антонова

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