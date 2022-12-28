Порядок в Москве в новогоднюю ночь будут обеспечивать более 7 тысяч правоохранителей

Более 7 тысяч полицейских, росгвардейцев и сотрудников частных охранных предприятий будут обеспечивать правопорядок в Москве в новогоднюю ночь. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в новогоднюю ночь планируется задействовать более 7,1 тысячи человек, в их числе: 3500 сотрудников полиции, 3300 представителей Росгвардии, а также более 300 работников частных охранных организаций», – говорится в сообщении ведомства.

В департаменте добавили, что в остальные дни новогодних каникул, с 1 января по 8 января, ежедневно службу будут нести около 1,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.

Кроме того, для контроля оперативной обстановки, координации действий сил и средств на период подготовки и проведения празднования Нового года и Рождества Христова будет функционировать временный оперативный штаб ГУ МВД России по Москве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»