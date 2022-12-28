Суд оштрафовал жену футболиста Мамаева за попытку незаконно ввезти кольцо стоимостью 9,5 млн рублей

Домодедовский городской суд Московской области оштрафовал супругу бывшего игрока сборной России по футболу за уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в январе 2022 года подсудимая, прибывшая в аэропорт Домодедово из Дубая, проследовала через «зеленый» коридор, чем в конклюдентной форме заявила таможенным органам об отсутствии у нее товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля у нее обнаружено новое ювелирное изделие – кольцо, приобретенное в Дубае», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По заключению специалистов, стоимость кольца составила 9,5 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей за его ввоз – более 3 млн рублей, что является крупным размером.

Суд назначил подсудимой москвичке наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.

«Ювелирное изделие суд постановил вернуть владелице после надлежащего таможенного оформления». – добавили в прокуратуре.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», судебный приговор был вынесен жене футболиста Павла Мамаева Надежде.

Москва, Андрей Дорофеев

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