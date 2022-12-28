Новые «горячие точки», закат Европы и обострение экономических проблем: мир погружается в средневековье

Мир погружается в эпоху средневековья, становится хаотичным и разнонаправленным без конкретных центров влияния. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, 2023 год будет непростым, но интересным – можно ожидать новых серьезных изменений и потрясений.

«2023-й – это год великого перелома для всей Европы. И в этом смысле Россия еще раз подтвердила свою принадлежность именно к европейской цивилизации. По сути, это бунт против устоявшейся с момента развала Советского союза системы ценностей. И если сейчас не брать военную сторону вопроса и правомочность России совершать определенные действия, то философски можно определить эту историю как то, что Россия скорее неосознанно выступила в роли некой силы, которая попыталась вернуть Европу и прежде монопольно господствовавший западный мир на традиционные рельсы», – полагает Бондаренко.

Политолог обратил внимание, что Европе в любом случае угрожает закат. «В тот момент, когда западный мир перешел фактически к возможности трансформации пола, человека в какую-то другую личность, мир, в том виде, в котором мы все его знали, начал очень сильно меняться. И с глубинной, философской точки зрения, должна была в какой-то момент найтись сила, которая остановит эти совершенно неестественные изменения для всего мира. С другой стороны, надо признать, Россия в известной степени положила себя на алтарь борьбы против монополии Запада во всем мире. После начала военных действий на Украине, после 24 февраля, после введения всевозможных санкций – весь мир увидел, что прежние, казавшиеся безопасными, привлекательными финансовые гавани «старого света» совершенно небезопасны», – подчеркнул он.

«В этом году произошло полное разрушение картинки безопасности «старого света». Если оказалось, что можно было отобрать у некого русского олигарха его яхту, захватить его дом или заблокировать его деньги на счету, то это стало очень важным звоночком для финансовой элиты всего мира – сейчас так произошло с русскими, а завтра так произойдет со всеми. И вот когда это случилось, вся прежняя притягательность, в первую очередь, экономическая, «старого света» рухнула. И больше коллективный Запад не сможет быть таким вот путеводным маяком для всего мира с точки зрения, в первую очередь, экономического порядка и финансовой безопасности, и начнется взрывное, лавинообразное развитие других точек в мире», – отметил эксперт.

При этом Бондаренко полагает, что в ближайшее время стараниями США в мире будет расти число новых «горячих точек». «Велик риск возникновения цепной реакции конфликтов в разных точках мира. Нынешнее, уже шестое за год противостояние вокруг Косово под Новый год, когда идет эскалация, когда Приштина заявляет, что свой спецназ она готова с минуты на минуту бросить на север Косово, а значит – там будет снова война. Балканы являются очагом, который с высокой вероятностью рванет в следующем году. Таким же очагом является ситуация вокруг Ирана. Думаю, что Америка будет пытаться сделать все, чтобы уничтожить режим аятоллы в Иране – не получилось это сделать изнутри, значит будут пытаться делать как-то извне», – пояснил он.

По его оценке, Вашингтону выгодно поддерживать конфликты в разных точках мира. «Высокие цены на нефть и газ США выгодны, потому что их сжиженный газ имеет нижнюю точку отсечения рентабельности очень высокую. И цена на газ должна быть очень высокой, чтобы американцам было выгодно продавать свое топливо и на этом зарабатывать. Так что Америке будет особенно выгодно поддерживать конфликтогенность в тех точках мира, от которых зависит цена на газ. Это Ближний и Средний Восток, это Ормузский пролив», – считает Бондаренко.

Вместе с тем, как полагает эксперт, в следующем году при поддержке Вашингтона может произойти серьезное военно-политическое усиление Польши. «Именно Польша станет главным крайне агрессивным ядром Европы, вокруг которого будут консолидироваться другие государства по принципу антироссийской направленности – страны Балтии и Восточной Европы. И эта роль Польши будет тщательно поддерживаться Америкой, которая крайне заинтересована в этом», – пояснил он.

Как прогнозирует Бондаренко, еще одним деструктивным элементом в действиях Польши могут стать парламентские выборы следующей осенью. «В рамках выборной кампании мы увидим там много моментов для эскалации, которые будут использованы против России, прежде всего. Не исключаю, что, рано или поздно, в контексте нынешних военных действий на Украине окажется возможным прямой военный конфликт между Россией и Польшей. Но это может случиться не в течении одного года, а в течении нескольких лет. В этом конфликте Варшава может выступить также в качестве агрессора в отношении Калининградской области, которая как бы нависает над Польшей. Рано или поздно, думаю, поляки попытаются нейтрализовать этот фактор», – полагает он.

Политолог также обратил внимание, что в 2023 году предстоят выборы президентов Чехии, Черногории и Турции. «В середине января первый тур президентских выборов в Чехии. Милош Земан и по возрасту, и по количеству сроков покидает пост. Напомню, до 24 февраля не было более пророссийского президента внутри ЕС, чем Земан. Это человек старой закалки, это аксакал, говорит по-русски, но события 24 февраля он назвал агрессией и сказал, что уже не будет поддерживать Россию, как прежде», – напомнил эксперт.

«В апреле состоятся выборы президента Черногории, на которых с высокой долей вероятности фактически основатель Черногории Мило Джуканович уйдет в отставку. Хотя не исключено, что он придумает себе очередной пост, но на посту президента он вряд ли останется. Это, кстати говоря, последний диктатор Европы, который правит в Черногории аж с 1987 года. Если он уйдет в отставку, то высока вероятность того, что он и его окружение окажутся на скамье подсудимых, потому что им есть, что предъявить итальянской прокуратуре и некоторым другим странам. Многие обвиняли их и очевидно какие-то основания на то были в контрабанде наркотиков и сигарет в Европу. Поэтому Черногория рискует превратиться в «горячую точку». Кстати говоря, Черногория заявила, и не исключаю, что это может случиться, что она введет визы для граждан России. Это может сделать тот же Джуканович в расчете понравиться Западу, чтобы его не спешили отправлять на покой», – отметил он.

«Выборы в Турции будут играть решающую роль. Это будут выборы Реджепа Эрдогана, и он активно зачищает поляну. Мэр Стамбула уже фактически выбыл из игры... Против Эрдогана настроен, в основном, городской средний класс, за – выступает провинция. Надо также учитывать, что в Турции традиционно сильна военная элита, и от того, сможет Эрдоган крепким кулаком держать военную элиту, зависит и его будущее», – подчеркнул Бондаренко.

«Год будет непростым, интересным. Если 2022-й стал годом большого перелома, то 2023-й станет годом больших изменений, которые стали возможны вследствие этого перелома после того, как ящик Пандоры был открыт 24 февраля», – констатировал политолог.

Говоря о рисках для россиян, политолог отметил необходимость подготовиться к обострению экономических проблем. «Объективно, российская экономика не была готова к таким последствиям начала военных действий. И вот эти последствия будут, так или иначе, страну дальше накрывать. Это будет связано с ростом цен, дефицитом многих товаров широкого потребления. Еще больше увеличится и так гигантский разрыв между богатыми и бедными. Больше всего пострадает средний класс, то есть – кого вымывает любой кризис в первую очередь. Будет кризис на рынке жилья, падение темпов строительства, падение стоимости квадратного метра. И это процесс долгосрочный, он только начинается. Думаю, пик его наступит ближе к 2025 году», – считает он.

«Мир становится снова хаотичным, очень разнонаправленным, в котором нет того центра влияния или двух центров влияния, откуда могли происходить какие-то генеральные действия. Такого больше не будет и, соответственно, снова мы увидим хаотизацию процессов, такое – новое средневековье, по сути, только в рамках всего мира, в котором каждый сам за себя и ориентируется на свои силы и возможности», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

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