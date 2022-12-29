Лидер группы вымогателей руководил подельниками по видеосвязи

Группа вымогателей требовала крупную сумму у главы строительной фирмы на юге столицы под видом погашения долгов по зарплате. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что на ул. Воронежской трое неизвестных подошли к 35-летнему мужчине, который в качестве субподрядчика одной из строительных компаний занимался ремонтными работами. Незнакомцы сказали, что представляют якобы интересы его подчинённых и потребовали передать задолженность по зарплатам, возникшую в связи с задержкой оплаты договора заказчиком», – говорится в сообщении правоохранителей.

Как отметили полицейские, злоумышленники, угрожая потерпевшему и его родным, запросили 1,4 млн рублей, что значительно превышало долг. Причем, их требования поддержал четвёртый соучастник, который представился «старшим». Он общался с жертвой по видеосвязи через телефон одного из вымогателей.

Глава фирмы пояснил, что не обладает такой суммой.

«Тогда незнакомцы, угрожая ножом и, предположительно, пистолетом, велели отдать им автомобиль. Опасаясь за себя и жизнь близких, потерпевший передал машину вместе с распиской, в которой обещал вернуть долг в ближайшее время. Когда злоумышленники скрылись, гражданин обратился в полицию», – добавили в пресс-службе.

Одного из подозреваемых, 32-летнего приезжего, правоохранители задержали в кафе города Долгопрудный, куда он явился за деньгами. По месту жительства в Раменском районе Подмосковья был задержан 38-летний ранее судимый лидер организованной группы, представлявшийся «старшим». Полицейские изъяли у него автомобиль потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство). Фигуранты заключены под стражу.

«В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников», – добавили в столичном главке МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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