Третья мировая война и социальный разлад внутри России – главные вызовы 2023 года

Главным риском в 2023 году для России и остального мира остается угроза начала Третьей мировой войны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его оценке, основным вызовом внутри страны остается социальный разлад.

«Самое страшное, безусловно, – начало Третьей мировой войны. Вероятность этого невысокая, но все же она присутствует. И об этом говорят все руководители нашей страны. Ее вероятность прямо приближают американцы, поляки, чехи, немцы, англичане. Это, конечно, самая страшная угроза… Украинские ракеты, которые несколько часов выдавали в Польше за российские – это реально», – пояснил Данилин.

Говоря о внутриполитических рисках для России, политолог обратил внимание, что в экономике и социальной сфере «будет тяжело, будут проблемы, но мы справимся». По его мнению, основные вызовы исходят, к примеру, от проявлений «олигархов, раздраженных тем, что прибыли стало меньше».

«Бояться нужно не того, что в экономике будут проблемы, бояться нужно социального разлада внутри страны. Неважно, кто заговорщик, – будь то силовик или олигарх, или кто-то другой – сделает не то, что медвежью услугу, а просто подрывную работу, если соберется тем или иным образом поворачивать руль страны. Консолидация общества вокруг президента, вокруг власти – это сейчас важнейшее условие для того, чтобы мы максимально прошли через те проблемы, с которыми сталкиваемся», – подчеркнул Данилин.

Эксперт считает, что прогнозировать кадровые изменения в правительстве, которые сейчас активно обсуждают в масс-медиа, невозможно. «Кадровые решения президента с 2004 года, особенно на самом высоком уровне, не прогнозируются и принимаются в условиях очень большой секретности», – заключил Данилин.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»