Грабитель отнял у женщины на московской улице сумку с ценностями на миллион рублей

Ранее судимый мужчина отнял у женщины на северо-западе столицы сумку с наличными деньгами и драгоценностями на миллион рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В ночное время у подъезда дома по улице Маршала Бирюзова налётчик подошёл к прохожей. Выхватив из рук сопротивляющейся женщины сумку с личными документами, денежными средствами и ювелирными украшениями, он бросился бежать. Позже похищенный саквояж с бумагами злоумышленник выбросил, а драгоценностями и наличными распорядился по собственному усмотрению», – говорится в сообщении ведомства.

Ущерб, по данным правоохранителей, составил более миллиона рублей.

Ранее судимый 35-летний злоумышленник задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Фигурант заключён под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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