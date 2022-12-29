«Выражает собственную позицию»: Пригожин отреагировал на критику депутата Соболева в адрес ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявление депутата Госдумы Виктора Соболева. Он подчеркнул, что это частное мнение, и каждый имеет на него право.
«Виктор Иванович Соболев выражает собственную позицию, а не позицию Комитета по обороне. Каждый имеет право на свое мнение», – отметил бизнесмен.
Он также подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер», несмотря на заявления депутата, «сегодня играют одну из решающих ролей в зоне СВО».
«Что касается обращения к Герасимову, я согласен с тем, что формулировки должны быть более корректны. Однако, в проблемах, которые существуют, необходимо совместно разбираться», – резюмировал Пригожин.
Ранее Соболев заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не могут критиковать главу Генштаба МО Валерия Герасимова, добавив, что деятельность организации якобы незаконна.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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