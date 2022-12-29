Предстоит год больших надежд и рисков: Россия столкнулась с угрозой социально-политических издержек и тотальной депрессии

Главные риски для России в 2023 году возможны в связи с потенциальным ростом социально-политических издержек и экономической депрессией на фоне специальной военной операции (СВО). Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал руководитель федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов. По его оценке, не менее серьезные вызовы связаны с психологическим состоянием общества, а также предстоящими избирательными кампаниями.

«Все риски можно прогнозировать, опираясь на те главные события, внутри которых мы сейчас находимся. В первую очередь, это, конечно, СВО, ее развитие и последствия. Существует несколько сценариев того, как все дальше будет развиваться. Один из них – затяжное противостояние, куда будет подключаться все больше и больше стран Запада в более активной форме. Другая версия, что к лету мы выйдем уже на некие мирные или компромиссные соглашения. Так как ситуация динамическая, то мы не можем сказать, к какой из этих версий стоит больше склоняться. Здесь, скорее, предмет веры. Кто-то верит в то, что все быстро закончится, и мы снова вернемся к той старой нормальности. Кто-то говорит о том, что необходимо продолжать до победного конца. А сценарий того, что является победой, как, собственно, цель спецоперации тоже до конца официально не заявлены, поэтому каждый может придумать собственную цель и, соответственно, собственный образ победы. Вот это главный риск – рост социально-политических издержек от СВО», – пояснил Старовойтов.

Как отметил политолог, из первого риска вытекает второй – экономические проблемы в результате отложенного эффекта западных санкций. «Сферы и отрасли, которые были более завязаны на импортные комплектующие, пострадали в первую очередь. Понятно, что не все удается импортозаместить. Это не такой простой процесс, как нам хотелось бы. Поэтому экономическая депрессия существенным образом может ударить в следующем году. Уже сейчас, анализируя экономическую ситуацию в регионах, мы видим, что абсолютное большинство регионов – больше 70 из 85 почувствовали последствия санкций, и это отразилось напрямую негативным образом на их валовом региональном продукте. Просто у кого-то одни сферы просели, у кого-то – другие, но, вместе с тем, хорошего этот год и эта ситуация не принесли регионам в экономическом плане», – подчеркнул он.

«Сюда же можно добавить проблемы с кадрами. Из-за массовой миграции и частичной мобилизации некоторые сферы начали испытывать дефицит кадров. Это тоже серьезный риск. Этот риск будет зависеть от того, будут ли еще волны мобилизации. И, соответственно, он соотносится с первым нашим риском – сценарием развития СВО. То есть, если будут волны мобилизации, то, соответственно, будут и новые волны иммиграции, и новые проблемы для работодателей», – добавил эксперт.

По мнению Старовойтова, ситуацию может усугубить сокращение ресурсной базы на федеральном уровне и в регионах. «Это влечет за собой борьбу элитных групп за доступ к сокращающимся ресурсам. В регионах это может привести, в том числе, к формату жесткой борьбы за губернаторские посты. А в следующем году будут выбирать глав 20 субъектов РФ. Не исключено, что в ряде регионов внутриэлитные группы попытаются каким-то образом повлиять на ход выборов, продвигая либо своего ставленника, либо инвестируя в кампанию, либо шантажируя кандидатов отсутствием лояльности, но вокруг этого тоже определенная политическая возня будет происходить», – пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что риски может нести также кампания по выборам президента в 2024 году, которая неофициально стартует уже после новогодних праздников. «Фактически весь 23-й год и три месяца 24-го будут проходить как одна большая избирательная кампания – главная в России. Это тоже может нести с собой риски внешнего давления, риски внутриполитической конкуренции, риски политической турбулентности в стране. Уже сейчас мы видим, что группы влияния начинают даже не скрытые атаки друг на друга. Просто кто-то посмелее в таких публичных атаках, кто-то предпочитает возню под ковром. Но, тем не менее, противоречия начинают обостряться и конфликты выходят в том числе, в публичную плоскость», – отметил политолог.

Кроме того, Старовойтов назвал среди вызовов 2023 года рост социально-психологических проблем в российском обществе. «Уже сейчас социологи, психологи отмечают резкий рост депрессивных и депрессивно-подобных состояний у граждан России. В разных категориях называют по-разному: молодежь более депрессивна, говорят нам социологи, старшее поколение – более психически устойчиво. Но, в целом, рост негативных психических состояний тоже не лучшим образом повлияет на общую атмосферу в стране. Это тоже тот риск, который нужно учитывать и с которым властям нужно как-то работать», – считает он.

«Не забывайте, что мы находимся в трехлетнем психотравмирующем цикле. До этого был Covid. Вы помните, что основной мотив ковидных лет был связан, конечно, со страхом смерти. Это потом все рутинизировалось и казалось очень обыденным, а вначале – первый, 20-й год, был просто ужас смерти. Нас пропаганда только этим и пугала. В 21-м стало как-то поспокойней, мы свыклись с этим, но, тем не менее, локдауны, давление, административный контроль. И в 22-м мы вышли на ситуацию СВО, что тоже связано со страхом смерти, не лучшими ожиданиями и повышенной тревогой», – констатировал эксперт.

В этой связи Старовойтов назвал 2023-й годом надежды. «Когда мы каждый год желаем друг другу исполнения всех надежд и «сбычи всех мечт», что называется, то мы не очень хорошо осознавали это. В нынешней ситуации очень четко появилось понимание какое оно, мирное небо над головой. Такой штамп советского времени, который конечно же мы употребляли в шутку иногда в виде тоста или поздравления. Сейчас мы все очень хорошо понимаем, что такое мирное небо над головой. Особенно жители российских прифронтовых регионов, которые в буквальном смысле очень хотят, чтобы небо было мирным», – уточнил он.

«Все категории граждан РФ сейчас имеют четко выраженную надежду. Это можно назвать электоральное ожидание, социально-психологическое желание – же та самая надежда, с которой мы связываем следующий год. Мы все хотим, чтобы следующий год был лучше 22-го, 21-го, 20-го – чтобы 23-й год был более спокойный и наши надежды на лучшую жизнь, на стабилизацию ситуации, сбылись. Поэтому 2023-й – это год надежд», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

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