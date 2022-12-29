Опять ждем дождь: рекордно тепло будет в Москве в Новый год

Рекордно теплая температура воздуха ожидается в Москве на рубеже 2022 и 2023 годов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, поток атлантического воздуха продолжит разогревать столичный регион – плюсовые температуры ожидаются, в том числе, в новогоднюю ночь.

«Не исключена вероятность того, что 2023 год начнется с температурного рекорда. Пока самым теплым первый день Нового года с максимальной температурой 4,2° был в 1973 году. В этот раз специалисты прогнозируют 3…5°», – говорится в сообщении.

По прогнозу специалистов, повышение температурного фона будет сопровождаться осадками. Начиная с полуночи, до 18 часов 30 декабря в Московской области и с 3 до 18 часов в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

В субботу, 31 декабря, ночью вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в Москве составит 0...2°, по области – -3...2°. Днем небольшие осадки. В столице ожидается 1...3°, в Подмосковье -2...3°. В воскресенье, 1 января, ночью и днем осадки продолжатся преимущественно в виде дождя. Воздух может прогреться до 5°. При этом не исключен порывистый ветер до 17 м/с. Гололедица.

В понедельник, 2 января, немного похолодает – будет облачно и с небольшими осадками. Температура ночью и днем -3...2°. Во вторник, 3 января, также облачно и осадки. Температура ночью -8...-3°, днем -4...1°.

Москва, Андрей Дорофеев

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