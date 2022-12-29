Русофобская вакханалия: Запад решительно рвет связи с Россией на десятилетия

Запад решительно рвет связи с Россией, и нет никаких иллюзий, что по щелчку пальцев отношения восстановятся после окончания специальной военной операции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, подводя итоги года сегодня на «круглом столе» в Москве.

«Русофобская вакханалия – конца и края ей не видно. Может быть, кто-то рассчитал, что где-то там по мановению волшебной палочки, по щелчку пальцев можно будет восстановить или перезапуститься… Нет. Это невозможно, джин выпущен из бутылки. Вся нечисть, которая там дремала по подвалам, националистическое отребье, крайне-правые радикалы – все они повылезали во всех странах, и все надеются в этой мутной воде рыбку половить», – констатировал Малькевич.

Эксперт обратил внимание, что у части россиян еще сохраняются иллюзии на восстановление отношений с Европой, но западные государств делают последующее восстановление связей невозможным. «Понятно, что часть этих иллюзий подогревается специально… что надо потерпеть еще месяц-два-три, потом все вернется как было. Но не вернется, и мы это понимаем. Мы должны это донести до части людей, которые все еще пребывают в каких-то грезах, иллюзиях, – давайте не будем пахать, на 150% выкладываться, потому что вот-вот сейчас все закончится и все – можно снова ездить по заграницам и все вас будут любить», – отметил он.

«Мы же видим какая дичь вообще происходит в отношении наших сограждан, кто пытается въехать, в том числе, к родственникам, через целый ряд государств. Они наплевали на собственное законодательство, свои шенгенские нормы и просто отказывают россиянам, имеющим визы, во въезде в целый ряд стран. Особенно неприятно удивила Финляндия, которая даже железнодорожные пути разбирает, вагоны поезда уже продали на металлолом. То есть, они настолько решительно рвут любые связи с нами, что… вот нам это бы надо до людей доносить», – подчеркнул Малькевич.

«Нужно показать комплексно, сколько сделал Запад, чтобы на годы, а может и десятилетия поменять систему, схему наших взаимоотношений. Как бы кому-то ни было больно это осознавать. Потому что затяжка здесь мешает завершению процесса очищения от всех этих ждунов, от спящих, от молчащих. Процесс болезненный, но его необходимо пройти. И пройти его нужно до конца. Потому что эта недосказанность ни к чему хорошему не приведет», – считает член Общественной палаты РФ.

Москва, Мария Соколова

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