«Запас устойчивости высокий, если не будет неприятных сюрпризов»: главные вызовы для России в 2023 году зависят от событий на украинском фронте

Для России главным вызовом в 2023 году является дальнейшее противостояние с Западом на Украине, от результатов которого зависят экономические риски внутри страны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко. По его оценке, россиянам следует повысить бдительность на фоне стремления Украины расширить диверсионную деятельность на территории РФ.

«Главный риск для России – конечно же внешнеполитический и то, что происходит на театре военных действий. Тут не берусь прогнозировать. Я не военный эксперт. Но понятно, что в экономическом плане мы этот год прошли, несмотря на санкции достаточно неплохо, в том числе, потому что все-таки был задел первых месяцев, когда были в общем-то и неплохие цены на энергоносители, и объемы были высокие. Дальше объемы поставок снизились, зато цена подросла – на нефть она не рекордная, на газ – рекордная. Крепкий рубль, чего многие не ожидали. В начале года были катастрофические прогнозы – 200-300 рублей за доллар. Нет – ничего этого не произошло. То есть, система сбалансировалась», – отметил Минченко.

Политолог обратил внимание, что в следующем году ситуация в экономике может осложниться из-за действия долговременных факторов. «Например, проблема с логистикой и поставками, проблема с обслуживанием и обновлением высокотехнологичного оборудования. Например, у металлургов прокатные станы достаточно проблемная история. Но пока запас устойчивости российской экономики достаточно высокий. Следующий год будет более тяжелым, чем этот, но, если не будет неприятных сюрпризов на военном фронте, думаю, что это терпимо», – пояснил он.

В числе главных рисков Минченко назвал также планы Украины на расширение диверсионной деятельности внутри РФ. «Украинцы будут переносить атаки дальше вглубь территории России. То есть, стоит приготовиться к тому, что будут попытки обстрелов и атак беспилотниками вглубь нашей территории, какие-то диверсионные массовые акции. В общем, люди, будьте бдительны», – призвал он.

«Думаю, что это риск, о котором каждому человеку имеет смысл задумываться. Тем более, что он анонсирован. Это официально заложено в украинской военной стратегии, о которой в своем интервью газете The Economist 15 декабря рассказал украинский главком Валерий Залужный. Он описывал стратегию Украины, и там, в частности, – надо, чтобы бОльшая часть населения России почувствовала на себе эти тяготы», – уточнил эксперт.

Говоря о перспективах внутриполитической ситуации в России, политолог отметил, что больших рисков пока не наблюдается, несмотря на выборы губернаторов в 20 субъектах РФ в 2023-м и президентскую кампанию в 2024 году. «Нелояльные уезжают, несистемная оппозиция разгромлена – причем, до начала СВО. Региональные элиты ведут себя достаточно аккуратно. Мы недавно проводили исследования – в целом в этом году уровень внутриэлитной напряженности в регионах снизился. У всех партий донбасский консенсус. Поэтому пока не вижу больших внутриполитических рисков. Пока базовый сценарий, что на выборы снова идет Путин. А если идет Путин, то это консолидирует все элитные группы», – заключил Минченко.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»