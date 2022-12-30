В Москве презентовали «Цифровое СИЗО»

В московском следственном изоляторе №2 состоялась презентация проекта «Цифровое СИЗО». Об этом сегодня сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

«В новом ситуационном центре СИЗО-2 установлено современное оборудование. Функциональные возможности центра теперь позволяют координировать действия всех служб, оперативно принимать решения и реагировать на внештатные ситуации, а также следить за безопасностью и соблюдением прав заключенных, находящихся в учреждении», – говорится в сообщении ведомства.

Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз отметил, что для введения в эксплуатацию проекта в учреждении был проведен ремонт и реконструкция помещений, обновлена мебель и техника.

Для реализации проекта управление обращалось к правительству Москвы по вопросам обмена опытом внедрения передовых ИТ-решений и систем, которые применяются в московском транспорте.

Столичные власти также передали в городскому УФСИН 16 специальных автомобилей, оборудованных в соответствии с современными стандартами и с учетом ведомственных требований к безопасности и функциональности служебного транспорта.

Москва, Андрей Дорофеев

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