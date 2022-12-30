Двое взломщиков украли в Москве шкуры медведей, волков и антилоп

Правоохранители предъявили обвинение двоим мужчинам, укравшим в столице шкуры диких животных. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Злоумышленники в ночное время, взломав замок, проникли в мастерскую, расположенную на улице Электродной. Из неё они похитили 17 шкур диких животных: 10 – медведя, 5 – волка, 2 – антилопы, после чего скрылись. Ущерб составил более 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали злоумышленников на той же Электродной улице. Украденное они успели сбыть, а вырученные деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ(кража). Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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