«Ловушка» для России не сработала: эксперт назвал главные итоги и уроки 2022 года

Главными итогами 2022 года стали просчет Запада в планах разорвать экономику России в клочья и падение авторитета США на международной арене. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин накануне на «круглом столе» в Москве. По его оценке, любое действие, кроме начала специальной военной операции, обернулось бы серьезными минусами для РФ.

«Главным итогом стало то, что наша экономика в клочья так и не разорвалась. Этого ждали те люди, которые заманили нас в ловушку. А мы понимаем, что начало СВО было вынужденным. Нас действительно заманили в ловушку, когда не начать ее было нельзя. То есть, любое действие другое было бы намного хуже, чем то, что произошло. Никто не хотел этого, но это пришлось делать, потому что в противном случае возникла бы серьезная угроза как Донбассу, так и Луганску, так и нашей территории. Скорей всего, речь шла бы о Крыме, после того как украинские нацисты скооперировались бы с НАТО и стали бы ассоциативным или еще каким-нибудь членом. Поэтому главный результат –те, кто заманивал нас в эту ловушку, просчитались», – подчеркнул Данилин.

Политолог обратил внимание, хотя США получают главные дивиденды от кризиса на Украине, Вашингтон в итоге потерял свой авторитет в мировом сообществе. «Да, Америка, конечно, получила достаточно много от этого конфликта. Это рост твердой уверенности в долларе в мировом масштабе. Серьезное поражение европейской экономики. Это незаживающая язва на месте бывшей Украинской советской социалистической республики (УССР). Серьезные проблемы с беженцами в Европе. И переезд предприятий из Европы в США. В общем, США «наварились» по максимуму, но не в той мере, в которой этого бы им хотелось. И не в той мере, в которой это могло бы компенсировать падение авторитета США по всему миру. Это второй фактор», – пояснил эксперт.

Данилин в качестве урока года назвал также то обстоятельство, что для России «стало очевидно, что любые события на разных концах мира напрямую влияют на нас». «Например, уход США из Афганистана, позорное бегство. В результате, это бегство позволило американцам сконцентрировать свое внимание на нас с вами. И попытка затянуть нас в казахстанскую проблему в январе месяце, ровно для того, чтобы у нас как можно меньше было ресурсов, чтобы противодействовать, когда начнется конфликт на Украине. То есть, они подготавливали поле для себя, для союзников, минировали поле для нас. И все это очень значимо. Это урок – того, что не всегда события, которые происходят вокруг нас, имеют то значение, которое мы им придаем. Уход из Афганистана вкупе с казахстанскими событиями, переходит в текущий год», – уточнил он.

Говоря об уроках 2022 года, политолог процитировал слова русского царя Александра Третьего, что у России нет никаких союзников, кроме армии и флота. «Есть попутчики, если страны, с которыми у нас общие интересы, с которыми мы можем идти какой-то путь, но главными, единственными настоящими союзниками являются наши армия и флот. Больше ни на кого полагаться мы не можем. Казалось бы, взаимовыгодные интересы с Германией обернулись тем, что немцы встали на путь оправданий нацизма, потворства нацистам, поставки вооружений с крестами, из которых убивают снова русских людей на территории бывшей УССР… Мало того, что реабилитация нацизма происходит семимильными шагами, там расцветает русофобия. Вдобавок ко всему от союзнических отношений не осталось вообще ничего. Как и от связывающих нас с Германией газопроводных веток. Это очень прискорбно, конечно, но это тоже хороший урок, который нужно всегда помнить», – отметил он.

Эксперт полагает, что нельзя прощать предательство, и это также урок года, который не менее важен, чем все предыдущие. «Значительная часть нашей интеллигенции повела себя как банальные предатели. Несмотря на то, что уехали из страны не только люди, которые являются врагами, а которые просто банально струсили, но все же отделить зерна от плевел было бы правильным. И слова Дмитрия Анатольевича Медведева, что нужно преследовать некоторых мерзавцев, тоже являются очень правильными… Нужно публичные заявления всех этих людей, которые дискредитируют армию, работают против консолидации общества, проходят по 282 статье или по новым статьям, просто фиксировать и в заочном режиме подвергать уголовному преследованию, после чего принять некоторые поправки в действующее законодательство, лишать их гражданства и, возможно, кстати, конфисковывать имущество, заработанное на нас с вами и растрачиваемое там», – считает Данилин.

Москва, Мария Соколова

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