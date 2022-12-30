«Подтверждать не буду»: Пригожин отказался говорить об авторстве письма Путину

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал распространившиеся в Telegram-каналах сведения о письме, которое он якобы отправил на имя президента России Владимира Путина. Речь идет об обращении в 2013 году.

В Сети появилось письмо, которое написано якобы Пригожиным. В тексте упоминается российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Журналисты попросили предпринимателя подтвердить или опровергнуть подлинность документа. В своем комментарии Пригожин отказался говорить об авторстве письма.

«Мысли мои, музыка народная. Подлинность этого письма, как и многих других, подтверждать не буду, считаю нецелесообразным», – подчеркнул бизнесмен.

Москва, Светлана Антонова

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