Роструд подсчитал, сколько дней россияне будут отдыхать в следующем году в связи с праздниками

Россияне в связи с праздниками будут отдыхать в следующем году 26 дней. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной службы по труду и занятости.

«Новогодние каникулы – с 1 по 8 января. В феврале отмечаем День защитника Отечества – длинные выходные с 23 по 26. В марте – среда, 8 марта, Международный женский день. Майские праздники – с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В июне отмечаем День России – отдыхаем с 10 по 12. День народного единства празднуем в ноябре, отдыхаем с 4 по 6 ноября», – перечислили в ведомстве.

При этом в Роструде напомнили, что в соответствии с частью 1 статьи 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня или смены должна быть сокращена на час в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню.

Москва, Андрей Дорофеев

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