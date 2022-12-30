«Потом расскажу»: Пригожин заявил о лицах, не заинтересованных в победе в СВО

В соцсетях стали появляться различные опросы и рейтинги, в том числе связанные с СВО, подводящие итоги уходящего года. В большинстве из них респонденты проголосовали за бизнесмена Евгения Пригожина как за одно из главных лиц спецоперации. Ситуацию в беседе с Live24 прокомментировал сам предприниматель.

«Да, мне их показали. Ничего хорошего для меня в этом нет. Чем больше мы идем напролом, тем больше нас будут тормозить те, кто заинтересован в мутных схемах, и не заинтересован в победоносной войне. А кто это, я вам потом расскажу», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин рассказал, почему РФ начала СВО на территории Украины. Он отметил, что Москва собирается воздать по справедливости причастным к многочисленным убийствам русских в Донбассе.

Москва, Светлана Антонова

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