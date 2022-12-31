В московских аэропортах отменено и задержано почти 100 рейсов

В московских аэропортах отменено и задержано в общей сложности почти 100 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». К 11:00 мск самая сложная для пассажиров ситуация в «Шереметьево», где график нарушен для более 60 рейсов, 55 из которых отменено.

В «Домодедово» 18 рейсов задержано, и отменен лишь один. Во «Внуково» 13 рейсов задержано и отменено пять.

Согласно данным синоптиков, сегодня, 31 декабря, в столице плюсовая температура, небольшие осадки (дождь, мокрый снег) и гололедица. 1 января в Москве может потеплеть до 5 градусов. При этом ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.

Москва, Светлана Антонова

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