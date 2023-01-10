Торговые центры Москвы в первую новогоднюю неделю недосчитались почти 12% посетителей

Трафик в московских торговых центрах в первую неделю 2023 года существенно снизился в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, при этом в целом по стране число посетителей ТЦ выросло. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные индекса посещаемости Rstat Index, рассчитываемого компанией «Антивор».

По данным исследователей, в первую праздничную неделю количество покупателей в ТЦ Москвы снизилось почти на 12%. При этом трафик также оказался ниже, чем в начале трех предыдущих лет: на 17% меньше, чем в 2021-м, на 7,3% – чем в 2020-м, на 27,2% – чем в 2019-м.

В целом по России, как показывает Rstat Index, посещаемость ТЦ, напротив, росла. Показатель увеличился на 11,5% по сравнению с первой неделей 2022 года, на 12,9% – по сравнению с тем же периодом 2021-го, на 35,2% – 2020-го и на 1,7% – 2019-го.

Исследователи считают, что проблемы столичных ТЦ отчасти объясняются уходом из России многих иностранных брендов. На этом фоне трафик на протяжении года постоянно снижался. Так, в августе 2022-го посещаемость торговых комплексов Москвы была минимальной за последние четыре года.

«Открытых магазинов в ТЦ меньше, чем было в прошлом году, и трафик распределился между меньшим количеством открытых дверей. Соответственно, в целом по сети мы практически не увидели падения трафика в сравнении с прошлым годом», – считает президент компании Baon, занимающейся интернет-торговлей модной одеждой, Илья Ярошенко.

Он указал, что выручка его компании за этот период выросла на 30%. По его словам, в этом году погода «помогает продавать верхнюю одежду, а небольшой заказ на сезон не дает возможности сильно дисконтировать товар», из-за чего выросла средняя цена продажи.

Покупательский трафик в Москве в течение года перераспределялся из крупных ТЦ, в которых закрыта часть магазинов, в пользу небольших районных торговых комплексов и фуд-холлов, отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Но на снижение трафика в январе в значительной степени оказали влияние два дополнительных фактора, убежден он. «Москву в большей степени затронули волны эмиграции из России, а кроме того, столица – один из основных «доноров» внутреннего туризма, так как большая часть потребителей не уехала за рубеж», – объясняет эксперт.

Москва, Андрей Дорофеев

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