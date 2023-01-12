Москвичам посоветовали заказывать свечи с ибупрофеном в производственных аптеках

Отсутствующие в продаже свечи с ибупрофеном москвичи могут заказать в производственных аптеках. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Росздравнадзора.

«Жаропонижающие свечи с ибупрофеном, при необходимости, могут быть изготовлены в назначенной врачом дозировке, в том числе детской, в производственных аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения г. Москвы, изготавливающих лекарственные препараты индивидуально, в том числе по льготным рецептам», – заявили в федеральной службе.

В Росздравнадзоре добавили, что, согласно данным системы маркировки движения лекарственных препаратов, в настоящее время в аптечных организациях Москвы имеются в наличии детские лекарственные препараты в форме суспензии для приема внутрь: более 151 тысячи упаковок с международным непатентованным наименованием (МНН) «Ибупрофен» и более 61 тысячи упаковок с МНН «Парацетамол».

Всего, по информации ведомства, в гражданский оборот на территории России в прошлом году было введено более 7,7 млн упаковок жаропонижающих свечей для детей с парацетамолом различных дозировок, а за первый рабочий день 2023 года – еще более 45 тысяч упаковок.

Ранее сообщалось, что в аптеках столицы пропали свечи с ибупрофеном. Их используют дети разных возрастов, в том числе с ограниченными возможностями. Они применяются в тех случаях, когда ребенок не готов принимать препарат перорально из-за тошноты или особенностей характера.

Москва, Андрей Дорофеев

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