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Четверг, 12 января 2023, 18:07 мск

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Украина получит от Литвы зенитные орудия и антидроны

Фото: freepik.com

Власти Литвы поставят Украине зенитные орудия и антидроны. Как сообщает РИА Новости, об этом сегодня заявил литовский президент Гитанас Науседа.

«Уже скоро на Украину прибудут зенитные орудия ближнего действия L-70 и необходимая к ним амуниция... Не сомневаюсь, что сможем в этом году предоставить и немало антидронов», – сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).

По его словам, Литве необходимо увеличить мощности производства антидронов, которые в этом году «довольно ограничены», что в интересах не только Киева, но и Вильнюса.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна предоставит Украине роту танков Leopard.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности ВФ Дмитрий Медведев заявил, что танки, выпрашиваемые Зеленским, превратятся на Украине в ржавое железо.

Автоматическая зенитная пушка Bofors L70 была разработана в Швеции в 1947 году.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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