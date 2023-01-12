«Мы не можем согласиться»: в МИД РФ высказались по поводу одобрения Турцией «мирного плана» Украины

Для России неприемлем «мирный план» Украины, который поддержала Турция. Как заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не может согласиться с такой оценкой Анкары, поскольку «эта затея киевского режима» не будет способствовать миру.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться. Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны», – подчеркнула Захарова.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о поддержке плана Киева по урегулированию ситуации на Украине.

Напомним, что в начале ноября прошлого года ходе выступления на G20 Зеленский заявил, что Украина не намерена заключать новые Минские соглашения с Москвой, и выдвинул 10 условий, выполнение которых, по его мнению, позволит остановить конфликт. Среди них – восстановление территориальной целостности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий, выплата Россией компенсации за нанесенный ущерб.

Москва высказала категорическое несогласие с такими предложениями.

Москва, Мария Соколова

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