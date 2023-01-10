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Конфликт на Украине

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Вторник, 10 января 2023, 17:40 мск

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Глава МИД Турции поддержал «формулу мира» Зеленского

Турция поддерживает «мирный план» Зеленского, предполагающий отступление России на границы 1991 года. Как сообщает РБК, об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«В настоящее время Россия выражает готовность к переговорам. (президент Украины Владимир) Зеленский, с другой стороны, предложил мирный план из десяти пунктов. Турция поддерживает этот мирный план и продолжает работать над ним», – сказал министр.

Чавошоглу добавил, что Турция стремится курировать выполнение одного или нескольких пунктов этого плана. Боевые действия продолжаются, однако видны и результаты дипломатической работы: Россия и Украина обмениваются пленными, ведутся переговоры по ситуации на Запорожской АЭС, заявил министр.

Напомним, что в начале ноября прошлого года ходе выступления на G20 Зеленский заявил, что Украина не намерена заключать новые Минские соглашения с Москвой, и выдвинул 10 условий, выполнение которых, по его мнению, позволит остановить конфликт. Среди них – восстановление территориальной целостности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий, выплата Россией компенсации за нанесенный ущерб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя речь Зеленского, заявил, что позиция Украины де-факто и де-юре говорит о том, что Киев «не может и не хочет вести переговоры». «Соответственно цели России будут осуществляться посредствам продолжения специальной военной операции», – добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров в середине ноября вновь подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом. Однако, по его словам, Украина выдвигает нереалистичные и неадекватные условия. Об этом министр заявил на пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки».

«Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина», – сказал Лавров, подчеркнув, что «чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться».

В конце декабря Лавров еще раз прокомментировал «формулу мира» Зеленского. По его словам, Россия отказывается вести переговоры, но Киев не готов к ним.

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы». Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», – сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Москва не отказывается от дипломатического пути разрешения конфликта. Но те, кто стоит за Зеленским, заинтересованы в продолжении боевых действий.

«Начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», – напомнил министр.

Лавров допускает, что возможность договориться появится вместе с вменяемым политиком на Украине. Но пока там процветает «подавление инакомыслия и бессудные расправы с несогласными», сложно сказать, остались ли в Киеве адекватные политики.

«Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим», – добавил Лавров.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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