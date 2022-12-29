Лавров: Россия не будет обсуждать мир по формуле Зеленского

Россия отказывается вести переговоры на основе «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Киев не готов к переговорам по сложившейся ситуации.

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы». Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», – сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Москва не отказывается от дипломатического пути разрешения конфликта. Но те, кто стоит за Зеленским, заинтересованы в продолжении боевых действий.

«Начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», – напомнил министр.

Лавров допускает, что возможность договориться появится вместе с вменяемым политиком на Украине. Но пока там процветает «подавление инакомыслия и бессудные расправы с несогласными», сложно сказать, остались ли в Киеве адекватные политики.

«Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем – увидим», – добавил Лавров.

В ноябре Владимир Зеленский представил свою формулу мирного разрешения ситуации на Украине: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Уже в декабре советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что добиться мира можно, выполнив план из четырех пунктов. Это «военные поражения России на поле боя, санкционное истощение российской экономики, изоляция России на мировых рынках и внутренний саботаж на российских территориях».

Москва, Наталья Рязанова

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