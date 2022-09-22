Зеленский раскрыл свою формулу мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для установления мира в стране. Он уверен, что Москва заслужила новые санкции и трибунал, а Киев – финансовую и военную помощь, а также отказ от нейтрального статуса.

«Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации. Это формула, которая предполагает наказание за преступление, защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», – сказал Зеленский в видеообращении, показанном на Генеральной Ассамблее ООН.

Наказанием для России должны стать не только новые санкции, но и разбор ее действий специальным трибуналом. Для «защиты жизни» Киев должен получить больше поддержки от западных союзников: финансов, оружия, данных разведки. Зеленский считает важным восстановление морской, продовольственной и радиационной целостности Украины. А для безопасности президент предложил ввести потолок цен на российские энергоносители.

В пояснении к четвертому пункту формулы украинский лидер призвал усовершенствовать архитектуру безопасности для Украины и всей Европы, и даже всего мира. А чтобы все это работало, Киев готов проявить решимость.

«Чего нет в нашей формуле – нейтральности. Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя», – заявил Зеленский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия делает все для скорейшего прекращения конфликта. Однако руководство Украины отказалось от переговорного процесса и объявило, что будет добиваться своих целей оружием, добавил глава государства.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. В ходе СВО от украинских боевиков освободили ЛНР, территории Херсонской и Запорожской областей. Операция по освобождению ДНР продолжается.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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