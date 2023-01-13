«Враги есть враги, но все остальные…» Песков выступил в защиту уехавших из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался за необходимость создания условий для возвращения российских граждан, уехавших из страны после начала специальной военной операции и объявления частичной мобилизации. Такое заявление спикер Кремля сделал в интервью изданию Life.

«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные – они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться», – сказал Песков.

«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина конфисковывать имущество у граждан РФ, выехавших за границу и отметившихся оскорбительными заявлениями в адрес России и военнослужащих, Песков отметил, что сначала нужно разработать определение, что считать преступлением.

«Здесь нужно четко квалифицировать. Это же связано, наверное, с неким нарушением закона. Сначала надо разработать определение, что считается преступлением. Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры всё-таки», – сказал представитель Кремля.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»