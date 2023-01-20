Франция намерена увеличить свой военный бюджет на треть

В течение шести лет военный бюджет Франции будет увеличен на треть – до €400 млрд. Об этом заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон.

«Средства, выделяемые на военные расходы, будут увеличены на треть в период с 2024 года по 2030 год», – сказал Макрон, выступая перед командованием вооруженных сил республики на базе Мон-де-Марсан на юго-западе страны, передает ТАСС.

Президент Франции уточнил, что «военный бюджет таким образом возрастет до 400 млрд».

На период с 2019 по 2025 год на французскую программу военных расходов было выделено €295 млрд.

Макрон заявил, что «военный бюджет ориентирован на преобразование армии на фоне конфликта на Украине». «Намечаемые усилия будут пропорциональны существующим угрозам», – подчеркнул он.

«Франция располагает и будет располагать армией, способной противостоять современным вызовам», – отметил он.

Предполагается, что законопроект о военной программе, предусматривающий увеличение военных расходов Франции, будет представлен в парламенте в марте.

Москва, Андрей Дорофеев

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