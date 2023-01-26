Размер средней страховой премии по ОСАГО вырос в Москве на 23%

В Москве в минувшем году зафиксирован рост средней страховой премии по ОСАГО на 23%. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Организация составила топ-15 крупнейших регионов РФ по количеству проживающих в них автовладельцев (в общей сложности там проживает половина всех автовладельцев страны). Столица заняла вторую строчку по величине роста выплат.

«В крупнейшем регионе РФ – городе Москве (в нем проживает 10% всех автовладельцев России) – средняя премия по ОСАГО выросла в 2022 году на 23%, с 8 515 до 10 437 рублей. В Московской области (6% всех автовладельцев) средняя премия увеличилась на 20%, с 7 255 до 8 719 рублей. В третьем по числу проживающих в нем автовладельцев регионе РФ – городе Санкт-Петербург (4,3% автовладельцев) рост средней премии составил 15%, с 7 919 до 9 097 рублей», – говорится в сообщении РСА со ссылкой на президента союза Евгения Уфимцева.

Среди остальных регионов сильнее всего средняя премия по ОСАГО выросла в Республике Татарстан (на 25%, с 5 935 до 7 437 рублей), а также Красноярском (с 5 427 до 6 631 рублей) и Ставропольском (с 4 416 до 5 401 рублей) краях. В обоих этих регионах рост средней премии оказался на уровне 22%.

Самый невысокий рост средней премии наблюдается в Краснодарском крае (с 5 984 до 6 806 рублей) и Челябинской области (с 6 402 до 7 282 рублей). В обоих этих регионах рост средней премии по итогам 2022 года составил 14%.

«Статистика свидетельствует, что рост средней премий по ОСАГО обусловлен резким ростом цен на запчасти, на стоимость которых приходится 60-70% от всей страховой выплаты. В декабре 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила уже 91 314 рубля, что на 28% выше аналогичного январского показателя. При этом в основном рост средней премии сосредоточился в Москве и Московской области, что, вероятнее всего, вызвано большой долей иномарок в автопарке этих регионов», – пояснил Уфимцев.

При этом, по его словам, заметный рост выплат в Татарстане, вероятнее всего, вызван существенно более высокой, чем в целом по РФ, частотой ДТП в этом регионе.

Как отмечала газета «Коммерсантъ», страховщики предложили ужесточить требования к автовладельцам при ремонте по полису ОСАГО. Речь идет о введении «безальтернативного права страховщика организовать и оплатить ремонт» автомобиля, исключив возможность отказа потерпевшего от выбора станции технического обслуживания автомобилей (СТОА). Если предложение будет отклонено, необходимо увеличить продолжительность ремонта с 30 до 60 дней и разрешить его делать с использованием подержанных запчастей.

Москва, Андрей Дорофеев

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