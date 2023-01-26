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Четверг, 26 января 2023, 17:03 мск

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На пожаре в Москве погиб глава отдела Высшей школы промышленной политики и предпринимательства

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Москве

В результате пожара, произошедшего сегодня утром в Москве, погиб начальник отдела международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Павочка. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает ТАСС.

Ранее Павочка занимал различные должности в холдингах «Юкос», «Роскосмос», в «Автобанке» и банке «Менатеп», в консультационных и IT-компаниях, а также работал в Российском университете дружбы народов и Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Он участвовал в проектах Объединенной авиастроительной корпорации, «Сухого», «Лукойла», программы развития ООН и Всемирного фонда дикой природы.

Как сообщал «Новый День», пожар произошел в квартире на 17-м этаже дома на Ленинском проспекте. После ликвидации возгорания было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Следкомитет начал по данному факту доследственную проверку, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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