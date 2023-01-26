Труп мужчины обнаружен в сгоревшей квартире московской многоэтажки

В результате пожара, произошедшего сегодня в многоэтажке на Ленинском проспекте столицы, погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Утром в квартире на 17 этаже жилого дома на Ленинском проспекте произошел пожар. По предварительной информации, после тушения пожара обнаружено тело мужчины 1973 года рождения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура.

Как уточнили в пресс-службе главного следуправления СК России по Москве, по предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на воссоздание полной картины произошедшего. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза», – отметили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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