Глава комитета Госдумы по обороне объяснил неактуальность смены статуса СВО

В настоящее время нет необходимости менять статус специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в комментарии РБК.

«Американцы поставляли афганцам [ПЗРК] Stinger, и что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает. Мы тоже поставляли свои танки в разные страны», – пояснил парламентарий.

По его словам, депутаты имеют право на собственное мнение и на вынесение предложений на обсуждение, однако решения в конечном итоге принимает глава государства, и ими необходимо руководствоваться.

В Кремле заявили, что тема смены статуса СВО даже не обсуждается. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «в настоящее время у нас на повестке дня нет такой темы».

Москва, Светлана Антонова

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