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Четверг, 26 января 2023, 14:09 мск

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В Кремле не планируют менять статус СВО после западных поставок танков Украине

Кремль не планирует менять статус специальной военной операции на Украине в связи с поставками Киеву Западом тяжелых танков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «в настоящее время у нас на повестке дня нет такой темы».

В то же время спикер Кремля признал, что действия западных стран по поддержке киевского режима свидетельствуют о росте их вовлеченности в украинский конфликт.

«И из европейских столиц, и из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны», – подчеркнул Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

«В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые мной столицы воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», – констатировал он.

Как сообщалось ранее, власти Германии намерены передать Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин дал союзникам разрешение на поставку немецких танков киевскому режиму. Как следует из заявлений официальных лиц, всего Украине планируется передать два танковых батальона с Leopard 2 – речь идет о 88 единицах техники.

Вместе с тем накануне президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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