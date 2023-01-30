Десятки рейсов в московских аэропортах задерживаются или отменены из-за ухудшения погоды

Около 40 рейсов из Москвы задерживаются или отменены из-за плохой погоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 16:42, во «Внуково» и «Домодедово» задержано по 5 рейсов, в «Шереметьево» задержан 1 рейс и 27 отменено.

Ранее в МЧС предупредили, что сегодня с 16 часов в Подмосковье и с 18 часов в Москве ухудшится погода. Кроме ветра с порывами до 17 метров в секунду прогнозировались снег, метель и гололедица.

Москва, Андрей Дорофеев

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