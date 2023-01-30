Резкое ухудшение походы ожидается в Москве и Подмосковье

Усиление ветра, метель и гололед ожидаются в столице и Подмосковье сегодня вечером. Об этом предупредили чрезвычайные ведомства региона.

«Сегодня после 18:00 и до 01:00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с, снег, местами метель, возможно образование гололедицы», – говорится в сообдении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Похожее предупреждение распространила и пресс-служба главного управления МЧС по Московской области. Однако в Подмосковье неблагоприятные погодные явления начнутся на час раньше, а закончатся на час позже, чем в столице. Метеорологи прогнозируют их с 16 часов 30 января до 2 часов 31 января.

Спасатели советуют гражданам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим, избегать внезапных манёвров на дороге, выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой, не находиться вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций.

Москва, Андрей Дорофеев

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