«Вместо новой искренности – циничная откровенность»: на выборах в России появится запрос на «тотальную честность»

Российская политическая система в период предстоящих выборов столкнется с серьезными вызовами в условиях нового запроса общества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты сегодня на «круглом столе» в Москве. По их мнению, главными рисками станут страх населения, ухудшение экономической ситуации, а также снижение рейтинга партии власти и «шизоидное» информационное поле на фоне отсутствия полноценной коммуникации.

В частности, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский обратил внимание, что соцопросы фиксируют в российском обществе состояние страха, что является одной из главных угроз для власти. «Мы сейчас находимся в точке перезагрузки – смысловой и технологической. Запрос на безопасность будет значительно влиять на повестку и на то, что мы будем видеть на технологическом уровне и на смысловом», – пояснил он.

В числе рисков эксперт также отметил возможное ухудшение экономической ситуации, снижение рейтинга партии власти и падение уровня доверия к средствам массовой информации. «Люди находятся в многовекторном, противоречивом, не боюсь этого слова, «шизоидном» информационном поле. И вот это обилие сигналов, конечно, затрудняет работу и для операторов, специалистов, работающих в цеху, и для нас, как для социологов. Потому что прогнозировать отклик в этих условиях становится значительно труднее», – подчеркнул Потуремский.

«23-й год станет годом коммуникаций… Основные риски будут происходить здесь… Это запрос на объяснение происходящего, как мы будем жить, готовность и способность взять ответственность за происходящее – то есть за то, чтобы люди это услышали, поняли и приняли… И безусловно 23-й год – это подготовка к году 24-му (когда запланированы президентские выборы, – прим. ред)», – сказал Потуремский.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко со своей стороны отметил, что сейчас можно говорить о фактической смене эпох. «Избиратели поменялись, эпоха поменялась. Прошлые выборы проходили в эпоху гнева, в эпоху очень сильного антиистеблишментного тренда, когда люди готовы были проголосовать за кота в мешке, но только не за представителя правящей элиты… А сейчас мы с вами оказались в новой эпохе. Мы ее называем эпоха страха, когда уровень тревоги людей, уровень озабоченности за сегодняшний и за завтрашний день значительно выше», – констатировал он.

«Это, с одной стороны, делает их выбор более осознанным и более осторожным, потому что не готовы рисковать, не до экспериментов. Но, с другой стороны, надо найти какую-то новую тональность. Просто кардинально поменялся запрос… Раньше таким вот ключиком была новая искренность. Что сейчас? У нас есть рабочая гипотеза… вместо новой искренности – циничная откровенность», – отметил Минченко.

В этой связи руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул необходимость формирования новых способов коммуникации для политической системы. «Правильное высказывание про циничную откровенность, почему она приходит на смену новой искренности. Дело в том, что до сих пор происходит формирование нового политического языка. И в отличии от искренности, которая сама по себе, хоть она и новая, теперь уже старая – это все-таки больше эмоциональная характеристика, циничная откровенность – это смысловая характеристика в большем смысле. И здесь от многих кандидатов будут ожидать полноценного, открытого, честного, тотально честного разговора о происходящем. Не бывает циничной откровенности по какому-то вопросу. Она либо тотальная, радикальная, либо ее нет. Тогда сразу будут возникать сомнения в этой самой открытости и в этом самом правильном формировании смыслов», – пояснил эксперт.

По его мнению, предстоящая избирательная кампания должна показать, насколько региональные и федеральные элиты готовы к новой реальности. «Пока этот процесс идет довольно сложно, я бы даже сказал, скромно. Мы сталкиваемся со штампами в описании происходящего. И, кстати, на экспертном уровне то же самое происходи. Мы сталкиваемся с довольно жесткими характеристиками, которые пришли к нам из прошлого. Насколько эта новая смысловая, содержательная, языковая часть сработает, вот мне кажется, это будет очень важно для характеристики этой самой избирательной кампании», – пояснил Чеснаков.

«Если этого не произойдет, то для политической системы могут наступить гораздо более не турбулентные, но непродуктивные времена», – заключил Чеснаков.

Москва, Мария Соколова

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