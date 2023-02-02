Спасатели ликвидировали пожар на строительном рынке в Москве

Столичным спасателям удалось ликвидировать пожар, возникший сегодня утром на территории рынка «Строймастер». Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«Принятыми мерами в 09:57 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на 21-м километре Киевского шоссе в павильоне с мансардой, расположенном в торговых рядах.

Москва, Андрей Дорофеев

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