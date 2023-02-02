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Четверг, 2 февраля 2023, 10:10 мск

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Строительный рынок горит на юге Москвы

Пожар произошел сегодня утром в торговых рядах, расположенных га юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 08:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 21-й километр, стр. 1», – говорится в сообщении ведомства.

По указанному адресу расположен рынок «Строймастер».

По данным спасателей, в торговых рядах горит павильона с мансардной. Площадь пожара составляет 200 кв. м.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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