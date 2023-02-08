Байден провоцирует Третью мировую войну – Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу Белого дома Джозефа Байдена в том, что он привел страну к череде катастроф. Об этом он заявил в своей программной речи на мероприятии Республиканской партии в Нью-Гэмпшире, передает Fox News.

По словам бывшего президента, Байден поставил Соединенные Штаты «на грань Третьей мировой войны». «И вдобавок ко всему, он самый коррумпированный президент в истории Америки», – сказал Трамп.

«Но хорошая новость заключается в том, что мы собираемся обратить вспять каждый кризис, бедствие и катастрофу, которые создал Джо Байден, – подчеркнул экс-президент. – Я баллотируюсь в президенты, чтобы положить конец разрушению нашей страны и завершить незавершенное дело по возвращению Америки к великому».

При этом Трамп уделил много внимания реальному положению дел в США. «За последние два года при Байдене миллионы и миллионы нелегалов из 160 разных стран ворвались через нашу южную границу», – сказал он, добавив, что «наркокартели теперь загребают миллиарды долларов от контрабанды наркотиков, чтобы убивать наших людей и убить наших детей».

«При Байдене уровень убийств достиг самого высокого уровня в истории нашей страны», – констатировал экс-президент.

Трамп также обвинил Байдена и «радикальных демократов» в растрате «триллионов долларов» и в том, что они «вызвали самую сильную инфляцию за полвека». По его мнению, они вооружили правительство против собственных граждан.

«Вооруженное министерство юстиции Джо Байдена – и я являюсь его жертвой – преследует его политических оппонентов», – заявил Трамп.

Вашингтон, Андрей Дорофеев

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