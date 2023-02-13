Экономическая диверсия: Запад нацелился начать развал России с Сибири

Новая тактика Запада направлена на экономический крах Сибири, который может привести к краху России. Об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин. По его словам, приостановка работы промышленных гигантов в этом регионе в результате санкций может стать серьезным ударом.

«Беспрецедентное экономическое давление на крупные заводы Сибири выглядит как часть новой тактики EC и США против Российской Федерации, и попытка привести к экономическому развалу нашей страны, подводя страну сначала к застою, а затем – к кризису и катастрофе», – пояснил Делягин в комментарии в своем телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание, что подобным образом произошел крах Российской империи. «Толчком и главной организующий силой февральской революции (в 1917 году) стала стачка рабочих на Путиловском заводе. После чего одна за одной вспыхнули массовые забастовки на крупных столичных заводах», – напомнил он.

«Крупные промышленные предприятия – это хребет, на котором держится Сибирь. Нет завода – нет рабочих мест в регионе. Приостановка производства может привести к безработице, а, следовательно, к росту социальных проблем. Все это – прямой путь к социальному недовольству. И тем более никакой речи о развитии сибирских макрорегионов уже не идет», – отметил депутат.

«Удар по региону скажется на развитии российской экономики в целом. Чем и хотят воспользоваться EC и США, надавив на главные болевые точки. Все стоит и держится на производстве в стране. И первый шаг к развалу – это удар по Сибири», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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