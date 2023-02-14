Число январских сделок на вторичном рынке жилья Москвы упало почти на 18%

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в январе текущего года оказалось ниже показателей первого месяца прошлого года на 17,5% Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).

«Зарегистрировано 7 672 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что практически сопоставимо (+0,9%) c показателем первого месяца 2021 года, и на 17,5% ниже января 2022 года», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомстве уточнили, что в сравнении значений января к декабрю сохраняется ежегодная тенденция снижения числа регистраций: в первом месяце 2023 года показатель уменьшился на 45,3% к декабрю 2022 года. Годом ранее разница составила 54,4%, в 2021 году – 62,2%.

«С учетом праздничных дней, а также традиционного предновогоднего всплеска в конце года, январь показал достаточно высокую активность и уверенный спрос на покупку готовых квартир в столичном регионе. После значительного роста в прошлом году, текущий январь скорректировался до значений двухлетнего периода, когда было зарегистрировано сопоставимое число переходов прав – чуть более 7,6 тысяч», – пояснил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Ранее сообщалось, что число сделок с недвижимостью на первичном рынке Москвы увеличилось в декабре на 50% в сравнении с предыдущим месяцем.

По данным Росреестра, в декабре 2022 года было зарегистрировано 12 176 договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 50,5% выше данных ноября (8 090 договоров) и на 22,6% ниже декабря 2021 года (15 737 ДДУ). Всего за 12 месяцев было оформлено 122 049 ДДУ – результат превышает показатели всех прежних лет, за исключением 2021 года с разницей 15,2%.

Москва, Андрей Дорофеев

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